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Ebru’nun yaz keyfi

 1-2 kişilik   -
Çekirdekleri temizlenmiş kavun ve karpuzu blender’da ezin. Temizlenmiş çilekleri, sütü ve balı da ekleyip karıştırmaya devam edin. Servis bardağına aktarın. İsteğe göre buz parçaları ile soğuk servis yapın.

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