Elmalı ıspanak salatası
4 kişilik
15 dakika
Malzemeler:
100 gr. fındık ya da ceviz
1 tutam deniz tuzu
1 adet yeşil elma
100 gr. bebek ıspanak yaprakları
1 tutam parmesan
3-5 dilim jambon
Sosu için
2-3 kaşık zeytinyağı
1 kaşık balzamik sirkesi
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı:
Zeytinyağı ve balzamik sirkesini birlikte çırparak salata sosunu hazırlayın. Damak zevkinize göre çeşnilendirin. Fındık ya da cevizleri bir tavada hafif ısıda renk
alana kadar kavurun. Ve üzerine bir tutam tuz serperek kenara kaldırın. Elmayı dilimleyin ve renginin kötüleşmesini engellemek için hazırladığınız salata sosunun içinde
harmanlayın. Ispanakları ve hazırladığınız bütün salata malzemelerini bir kap veya servis tabağına koyup salata sosunu üzerinde gezdirin. Üzerini jambon dilimleriyle ya da somon füme ile süsleyip hemen servis edin.