Elmalı ıspanak salatası

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4 kişilik 15 dakika

Malzemeler:



100 gr. fındık ya da ceviz

1 tutam deniz tuzu

1 adet yeşil elma

100 gr. bebek ıspanak yaprakları

1 tutam parmesan

3-5 dilim jambon

Sosu için

2-3 kaşık zeytinyağı

1 kaşık balzamik sirkesi

Tuz ve taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Zeytinyağı ve balzamik sirkesini birlikte çırparak salata sosunu hazırlayın. Damak zevkinize göre çeşnilendirin. Fındık ya da cevizleri bir tavada hafif ısıda renk

alana kadar kavurun. Ve üzerine bir tutam tuz serperek kenara kaldırın. Elmayı dilimleyin ve renginin kötüleşmesini engellemek için hazırladığınız salata sosunun içinde

harmanlayın. Ispanakları ve hazırladığınız bütün salata malzemelerini bir kap veya servis tabağına koyup salata sosunu üzerinde gezdirin. Üzerini jambon dilimleriyle ya da somon füme ile süsleyip hemen servis edin.