Hem sağlıklı hem lezzetli!
Malzemeler:
3 yumurta
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 çay bardağı laktozsuz süt
2 kırmızı elma rendesi
3/4 su bardağı kuru üzüm
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
1 yemek kaşığı toz tarçın (daha da çok ekleyebilirsiniz)
1/2 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı likit vanilya
Hazırlanışı:
Yumurtaları derin bir kapta çırpın. Üzerine süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Geri kalan malzemeyi de ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarına paylaştırıp 180 derecede 30 dakika pişirin.