Hem sağlıklı hem lezzetli!

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı laktozsuz süt

2 kırmızı elma rendesi

3/4 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

1 yemek kaşığı toz tarçın (daha da çok ekleyebilirsiniz)

1/2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı likit vanilya



Hazırlanışı:

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. Üzerine süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Geri kalan malzemeyi de ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarına paylaştırıp 180 derecede 30 dakika pişirin.