menu

close

menu

close

menu

close

Elmalı muffin

Hem sağlıklı hem lezzetli!

Malzemeler:
3 yumurta
1 su bardağı yulaf ezmesi 
1 çay bardağı laktozsuz süt
2 kırmızı elma rendesi
3/4 su bardağı kuru üzüm
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
1 yemek kaşığı toz tarçın (daha da çok ekleyebilirsiniz)
1/2 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı likit vanilya

Hazırlanışı:
Yumurtaları derin bir kapta çırpın. Üzerine süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Geri kalan malzemeyi de ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarına paylaştırıp 180 derecede 30 dakika pişirin.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Yulaflı puding
Izgara somon salatası
Falafelli wrap
Kinoa salata
Sote sebze wrap
Humuslu steak wrap
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Yulaflı puding
Izgara somon salatası
Falafelli wrap
Kinoa salata
Sote sebze wrap
Humuslu steak wrap

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.