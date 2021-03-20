Sağlıklı ve lezzetli: Elmalı muffin

Elmalı muffin... Sağlıklı ve pratik elmalı muffin tarifi tatlı krizleri için birebir... Peki, elmalı muffin nasıl yapılır? Önce elmalı muffin tarifi için gerekli malzemelere, ardından muffinin yapım aşamalarına bakalım... Daha fazlı tarif için tatlı tarifleri kategorimize de bakabilirsiniz...

3 yumurta

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı laktozsuz süt

2 kırmızı elma rendesi

3/4 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

1 yemek kaşığı toz tarçın (daha da çok ekleyebilirsiniz)

1/2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı likit vanilya



Hazırlanışı:



Yumurtaları derin bir kapta çırpın.

Üzerine süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Geri kalan malzemeyi de ekleyip karıştırın.

Muffin kalıplarına paylaştırıp 180 derecede 30 dakika pişirin.