Enginar salatası tarifi
Malzemeler:
1 adet haşlanmış enginar
1 demet roka
3-4 adet kurutulmuş domates
4 adet yeşil zeytin
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2 limonun suyu
1 tutam deniz tuzu
Tercihe göre 1 yemek kaşığı parmesan peyniri
Hazırlanışı:
Enginarları küp şeklinde doğrayın, arzu ederseniz rendeleyin. İkiye bölünmüş rokaları, enine ikiye kesilmiş domatesleri, zeytinyağını, nar ekşisini, taze limon suyunu ve az miktarda deniz tuzunu da ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, üzerine rendelenmiş parmesan peynirini ilave edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.