Enginar salatası

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Enginar salatası

- kişilik -

Malzemeler

1 adet taze enginar

1 bağ roka

30 g parmesan peynir,

1/2 adet avokado

Akdeniz yeşilliği (tercihe göre istenildiği kadar konabilir)

3 adet çeri domates

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı

Yeşillikleri yıkayıp kurutun. Enginarı ve avokadoyu ince dilimler halinde doğrayın. Kararmamaları için limonlayın. Karıştırma kabına yeşillikleri, enginarı, domatesi koyup üzerine tuz, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırarak elde ettiniz sosu dökün. Servis tabağına alıp, üzerine parmesan ve avokado dilimlerini ekleyip servis edin.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.