Erikli kinoa salatası tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı beyaz kinoa

4 adet kırmızı erik

1 adet büyük boy havuç

1 orta boy soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balsamik sirke

1/2 çay kaşığı kuru nane

Birkaç dal ıspanak ve roka

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Mürdüm erikleri dörde bölün. Havuçları soyup, parmak kalınlığında kesin. Soğanları ise elma dilimi doğrayın. Sarımsakları temizledikten sonra, sebze ve meyveleri biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırıp bir tepsiye alarak 200 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Kinoayı, şişene kadar tuzlu suda haşlayın. Fırında yumuşayan sebze ve meyveleri kinoa ile birleştirin. Son olarak kuru nane ve sirkeyi de ekleyip karıştırın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.