Fırınlanmış enginar salatası tarifi

Malzemeler:

6 adet enginar

5 adet kapya biber

1 avuç zeytin

Sumak

Maydanoz

Limonlu vinegrette sos



Hazırlanışı:

Enginarları altıya bölüp zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırarak, 200 derecede 30 dakika fırınlayın. Kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. Çekirdeklerini temizleyip, doğrayın. Daha sonra bir kapta enginarı, kırmızı biberi, ayıklanmış zeytinleri sumak ve maydanozla karıştırın. En son limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak yaptığınız sosu ekleyerek, servise hazır hale getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.