Fırınlanmış enginar salatası tarifi

Fırınlanmış enginar salatası tarifi
Malzemeler:
6 adet enginar
5 adet kapya biber
1 avuç zeytin
Sumak
Maydanoz
Limonlu vinegrette sos
Hazırlanışı:
Enginarları altıya bölüp zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırarak, 200 derecede 30 dakika fırınlayın. Kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. Çekirdeklerini temizleyip, doğrayın. Daha sonra bir kapta enginarı, kırmızı biberi, ayıklanmış zeytinleri sumak ve maydanozla karıştırın. En son limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak yaptığınız sosu ekleyerek, servise hazır hale getirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.