Diyette olanlar için sağlıklı fit kek tarifi
Malzemeler:
2 yumurtanın beyazı
1,5 su bardağı karabuğday unu
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı şekersiz vanilya
1 çay bardağı laktozsuz süt (alerjisi olanlar için soya sütü)
1 adet limon
2 yemek kaşığı agave
Hazırlanışı:
Agave ve yumurta beyazlarını mikserle çırpın. İçine süt, vanilya ve 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ekleyerek biraz daha çırpın. Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip, 175 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.