Diyette olanlar için sağlıklı fit kek tarifi

Malzemeler:

2 yumurtanın beyazı

1,5 su bardağı karabuğday unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı şekersiz vanilya

1 çay bardağı laktozsuz süt (alerjisi olanlar için soya sütü)

1 adet limon

2 yemek kaşığı agave



Hazırlanışı:

Agave ve yumurta beyazlarını mikserle çırpın. İçine süt, vanilya ve 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ekleyerek biraz daha çırpın. Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip, 175 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.