Granolalı yoğurt

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Güne sağlıklı bir başlangıç!

- kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı süzme yoğurt

Granola için

3 su bardağı yulaf ezmesi

2/3 çay bardağı iri kırılmış badem

2/3 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 tutam tuz

1 paket vanilya

1/3 su bardağı bal

Yarım çay kaşığı badem aroması

Üzeri için

Taze orman meyveleri (Yaban mersini-böğürtlen-ahududu-Frenk üzümü)



Hazırlanışı:

Yulaf ezmesi, badem, ceviz içi, esmer şeker, tuz ve vanilyayı geniş bir kapta harmanlayın. Bal ve badem aromasını ekleyip karıştırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın. Tepsiyi fırına yerleştirin ve her 15 dakikada bir karıştırarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Süzme yoğurdu hafif çırpıp servis tabaklarına alın. üzerine soğuyan granoladan paylaştırın. Taze orman meyveleri ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.