Ferin Batman'dan diyet yapanlara bir öneri...

4 kişilik (234 kalori)



Malzemeler

1⁄2 çay bardağı portakal suyu

1⁄2 çay bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı bal

1 soyulmuş, dilimlenmiş avokado

1 soyulmuş, dilimlenmiş greyfurt

1 soyulmuş, dilimlenmiş portakal

1⁄2 doğranmış kırmızıbiber

4 kıyılmış yeşil soğan

1 doğranmış marul



Hazırlanışı

Portakal, limon suyu, zeytinyağı ve balı krema gibi olana kadar el mikseri veya blender’da karıştırın. Yeşillikler hariç, diğer malzemeleri cam salata kasesinde karıştırın. Yeşilliklerin üzerine yerleştirin. Salata sosunu üzerine dökün.

* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.





