Ispanaklı spagetti

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- kişilik -

Malzemeler

500 gr. spagetti

300 gr. ıspanak

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı rendelenmiş dil peyniri

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı

Ispanakları yıkayıp ince ince doğrayın. Derin bir tencereye zeytinyağı koyduktan sonra sarımsakları kavurun. Ardından ıspanakları da ekleyip tuz ve karabiberini katarak kavurmaya devam edin. Ayrı bir tencerede makarnayı haşlayın. Haşlama suyuna biraz tuz ve sıvı yağ eklemeyi unutmayın. Makarnayı süzüp ayrı bir tencereye alın. Üzerine kavurduğunuz ıspanağı koyup karıştırın. Geniş bir servis kabına alıp üzerine dil peyniri serpin. Sıcak olarak servise sunun.