Karabuğday salatası

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Karabuğday Diyeti son dönemin en popüler diyetlerinden... Karabuğday salatasıyla siz de formunuzu koruyun.

- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Nane

1 adet domates

1 çay kaşığı kimyon

Biber turşusu

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Karabuğdayıı tuzlayarak haşlayın. Maydanoz, dereotu, nane ve domatesi doğrayarak ekleyin. Haşladığınız karabuğdayı süzün ve soğuduktan sonra diğer malzemelerle karıştırın. Üzerine kimyon, tuz, karabiber, zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip servis yapın.