Karabuğday salatası
Karabuğday Diyeti son dönemin en popüler diyetlerinden... Karabuğday salatasıyla siz de formunuzu koruyun.
- kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı karabuğday
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Nane
1 adet domates
1 çay kaşığı kimyon
Biber turşusu
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Karabuğdayıı tuzlayarak haşlayın. Maydanoz, dereotu, nane ve domatesi doğrayarak ekleyin. Haşladığınız karabuğdayı süzün ve soğuduktan sonra diğer malzemelerle karıştırın. Üzerine kimyon, tuz, karabiber, zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip servis yapın.