Karidesli yarma salatası tarifi
Malzemeler:
4 adet donuk karides
100 g siyez yarma buğday
Bir tutam bebek ıspanak
Bir tutam Akdeniz yeşilliği
1 adet siyah havuç
3 dal taze kekik
2-3 yaprak nane
1 yemek kaşığı nar
Birkaç adet böğürtlen
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 adet limon
1 kaşık zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Yarmaları tencereye alıp, haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp kurutun. Karidesleri kaynayan suda 15 saniye kadar tutup çıkarın ve buzlu suya koyun. Aynı işlemi ıspanaklar için de uygulayın. Siyah havucu halka şeklinde doğrayın. Bir salata kasesinde havucu, ıspanakları, yarma buğdayı, nar tanelerini, keten tohumunu ve yeşillikleri harmanlayın. Zeytinyağı, limon ve tuzla sos hazırlayıp, salatanızın üzerine dökerek karıştırın. Karidesleri tabağa alın. Yanına salatanızı koyup nane, taze kekik ve böğürtlenlerle süsleyip servise hazır hale getirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.