Kavrulmuş somon tarifi

Malzemeler:

80 g haşlanmış somon balığı

Birer tutam kekik, biberiye, dereotu, karabiber ve maydanoz

4-5 yaprak ıspanak

1 adet küçük kabak



Hazırlanışı:

Somon balığını kavurun. Kekik, biberiye, maydanoz, dereotu, karabiber, kekik ve diğer baharatları ekleyin. Kabak ve ıspanağı haşlayın. Haşladığınız kabağı halka halka dilimleyin. Ispanakları bütün halinde de bırakabilirsiniz. Kavurduğunuz baharatlı somonun yanına kabak ve ıspanağı ekleyerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.