Kepekli diyet kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı soğuk su

1 çay bardağı üzüm pekmezi

2 yemek kaşığı fındık yağı

1 paket vanilya

½ paket kabartma tozu

1 çay bardağı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

Aldığı kadar kepekli un

(İsterseniz tam buğday unu ile yarı yarıya yapabilirsiniz)



Hazırlanışı:

Yumurta, vanilya ve fındık yağını karıştırın, suyu ve pekmezi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu, tarçını ve üzümü de katıp yumuşak bir hamur elde edin. Sonra ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp fırın tepsisine dizin. 190 derecede önceden ısınmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.