Keten tohumlu magnolia tarifi

Malzemeler:

1 lt süt

90 g toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

20 g keten tohumu

Böğürtlen, kuru dut, ahududu

Üstüne serpmek için bitter çikolata



Hazırlanışı:

Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı koyun. Çırpma teliyle orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Pişerken karışım göz göz olup, hava kabarcıkları çıkarınca altını kapatıp vanilyayı ve yumurta sarısını ekleyip hızlıca karıştırın. Bu esnada yumurtayı pişirmemek önemli. Karışıma keten tohumlarını da ekleyin. Sunum yapılacak kaselere alın. Taze meyveler ve çikolata parçaları ile servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

