Kinoalı kısır tarifi

Malzemeler:

200 g beyaz kinoa

1 diş sarımsak

1 orta boy domates

1 orta boy salatalık

1 çorba kaşığı biber salçası

1/2 demet taze nane

1 tutam tuz ve karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi



Hazırlanışı:

Kinoayı derince bir karıştırma kabına koyun, üzerine kaynamış su döküp ağzını kapatın. Yumuşayıp, suyunu çekinceye kadar bekletin. Üzerine biber salçası, nar ekşisi ve zeytinyağı koyup tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze nane, ince doğranmış domates ve salatalık da ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırarak servise sunun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.