Kinoalı meyve salatası

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- kişilik -

Malzemeler:

1/2 bardak kinoa

Su

Portakal suyu

Elma suyu

Tarçın

Badem

Limon suyu

Bal

1 tatlı kaşığı kekik

1 taze yaban mersini

Böğürtlen

4 doğranmış çilek (doğranmış)



Hazırlanışı

Suda 1 saat beklemiş kinoayı kağıt havlunun üzerine alın ve 10-15 dakika iyice kurutun. Bir tavada orta ateşte karıştırarak ısıtın. Bir küçük tencereye alın ve içine su, portakal suyu, limon suyu, elma suyu ve tarçını ekleyin. 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Bademleri ekleyip ateşten alıp 5 dakika bekletin. Ayrı bir kapta limon suyu, bal, bir tatlı kaşığı kekik ile bir taze yaban mersini, böğürtlen ve dört adet doğranmış çileği karıştın. Tabakta kinoanın üzerine dökerek servis edin.





* Kinoa insan vücudu için gerekli bütün aminoasitleri içeren besleyici bir tahıl olmakla birlikte gluten içermez. Bu özelliğiyle intoleransı olanlar ve çölyak hastaları için uygundur. Saponin adlı kuşların çekirdeklerini yemesini önleyen acı bir kimyasal ile çevrilidir. Bu sebeple pişirmeden önce çok iyi yıkanmalıdır.