Kinoalı üç mercimekli salata tarifi...

Malzemeler

• 1/2 çay bardağı kinoa

• 1 çay bardağı yeşil mercimek

• 1 çay bardağı sarı mercimek

• 1 çay bardağı siyah mercimek

• Su

Sosu için;

• 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 limonun suyu

• 2 yemek kaşığı nar ekşisi

• 1/2 çay kaşığı tuz

• 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı

Yeşil mercimeği yıkayıp kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp süzün. Tekrar temiz suda 10-15 dakika haşlayın. Siyah mercimeği yıkayıp, kaynar suda 10 dakika haşlayıp, süzün, temiz kaynar suda 8-10 dakika daha haşlayın. Sarı mercimeği yıkayıp, üzerine çıkacak kadar kaynar suda 5-8 dakika, diri kalacak şekilde haşlayın. Kinoayı kaynar suda beş dakika kadar haşlayın. Sos malzemelerini karıştırın. Kalıpla veya kase ile şekil verecekseniz her birini ayrı ayrı sos ile karıştırın. İstediğiniz şekilde servis edin.

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