Ferin Batman'dan salata tarifi...

4 kişilik (215 kalori)

Malzeme

3 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı toz zencefil (1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil de olabilir.)

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

2 diş ezilmiş sarımsak

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 su bardağı ince kıyılmış kırmızı lahana

1 su bardağı ince kıyılmış beyaz lahana

1 su bardağı ince dilimlenmiş granny smith elma

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 kahve ficanı kuru üzüm (sıcak suda bekletilmiş)



Hazırlanışı

Sirke, zencefil, hardal, bal ve sarımsağı birlikte küçük bir kasede karıştırın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi de ayrıca karıştırın. Salata kabında lahanaları karıştırın. Limon suyuna batırdığınız elmaları ekleyin. Bütün malzemeleri karıştırıp kuru üzümle süsleyin.



* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.



