Kış çorbası

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Hareketin azaldığı, metabolizmanın yavaşladığı kış aylarında hem kilo vermek hem de sağlıklı beslenmek için kış sebzeleri ile içinizi ısıtacak çeşit çeşit çorbalar pişirebilirsiniz.

- kişilik -

Malzemeler:

4 adet orta boy yer elması

2 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

4 su bardağı su

1 tutam tuz

1 tutam karabiber



Hazırlanışı:

Yer elmalarını iyice yıkayıp, kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın. Soğanları soyup ince ince kıyın. Sıvı yağ ile soğanları tencereye koyun ve birkaç kere çevirin. Soğanlar piştikten sonra küp doğranmış yer elmalarını ekleyin. Suyu tencereye ilave edin. Yer elmaları iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sütü ekleyin. 1–2 taşım daha kaynadıktan sonra tuz ile karabiberi ekleyin ve ocaktan alın. Mutfak robotundan geçirerek sıcak servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır