Kuşkonmaz çorbası

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4 kişilik -

Malzemeler

450 g ince doğranmış kuşkonmaz

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet ince kıyılmış soğan

1 adet ezilmiş sarımsak

2 bardak tavuk ya da sebze suyu

4 kaşık krema

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bir tencereye tereyağını alın. Orta ateşte ince doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar 3 dakika kadar pişirin. Sarımsağı da ekleyin. Bir-iki kere çevirdikten sonra kuşkonmazları, tuz ve karabiberi ekleyip 2 dakika kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Tavuk ya da sebze suyunu ekleyin. Kuşkonmazlar yumuşayıncaya kadar pişirin. El mikseri ile karıştırıp homojen bir hale getirin. Kremayı da ekleyip karıştırarak servise hazır hale getirin.



* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.





