Ana öğünler için doyurucu bir alternatif...

Malzemeler:

1/2 su bardağı mercimek

1 diş sarımsak

1 parça tarhun otu

1 küçük kuru soğan

1 çay kaşığı tane hardal

1 adet közlenmiş kırmızıbiber

60 g keçi peyniri

1 kase semizotu

Nar ekşisi, limon

1 kaşık rendelenmiş parmesan

2 adet kuru domates

1 kaşık türüf yağı



Hazırlanışı:

Mercimeği, kuru soğan ve sarımsak ile bir kaşık zeytinyağında soteleyip, üzerine 1 bardak su ekleyerek kısık ateşte haşlayın. Haşlanmış mercimeği taze tarhun, tane hardal, köz biber ve tuz ile karıştırıp ağzını kapatarak, bir gece bekletin. Servis tabağına iki-üç kaşık mercimekli karışımdan koyun. Üzerine keçi peynirlerini parçalayın. Semizotunu nar ekşisi, yağ ve limon ile karıştırıp peynirlerin üzerine yerleştirin. Kuru domates parçaları ile parmesanı da serpiştirin. Salatanın üzerine türüf yağı gezdirip servise sunun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.