Organik nohut filizi içerdiği yüksek proteinle tok tutuyor, spordan önce enerji sağlamak için ideal.
Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi
Tarif: Gökçe Ayça Gündüz
Fotoğraf: Ozan Kutsal
* Pozitif dergisinden alınmıştır.
Malzeme:
30 g organik yeşil mercimek filizi
30 g organik bezelye filizi
30 g organik nohut filizi
1⁄2 litre tavuk ya da sebze suyu
1 adet kapya biber
1 adet pırasa
5-6 parça çiçek brokoli
1/3 paket pirinç makarnası (noodle yada erişte de olur)
Fındık büyüklüğünde rendelenmiş taze zencefil
5-6 adet kuru domates
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Bir tencerede yarım litre tavuk suyuna 1-2 su bardağı içme suyu ile birlikte brokolileri, bezelye filizlerini, rendelenmiş zencefili, doğradığınız kurutulmuş domatesleri, kapya biberi ve pırasayı ekleyin, pişmesi için ocağa koyun. Malzemeler suda iyice yumuşayınca pirinç makarnası ilave edin. 1-2 dakika sonra geri kalan filizleri de ekleyin. Eğer ihtiyaç varsa çorbaya sıcak su takviye edebilirsiniz. Bir taşım daha kaynatarak çorbanın altını kapatın. İsteğe göre tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz.