Organik nohut filizi içerdiği yüksek proteinle tok tutuyor, spordan önce enerji sağlamak için ideal.

Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi

Tarif: Gökçe Ayça Gündüz

Fotoğraf: Ozan Kutsal

* Pozitif dergisinden alınmıştır.





Malzeme:

30 g organik yeşil mercimek filizi

30 g organik bezelye filizi

30 g organik nohut filizi

1⁄2 litre tavuk ya da sebze suyu

1 adet kapya biber

1 adet pırasa

5-6 parça çiçek brokoli

1/3 paket pirinç makarnası (noodle yada erişte de olur)

Fındık büyüklüğünde rendelenmiş taze zencefil

5-6 adet kuru domates

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Bir tencerede yarım litre tavuk suyuna 1-2 su bardağı içme suyu ile birlikte brokolileri, bezelye filizlerini, rendelenmiş zencefili, doğradığınız kurutulmuş domatesleri, kapya biberi ve pırasayı ekleyin, pişmesi için ocağa koyun. Malzemeler suda iyice yumuşayınca pirinç makarnası ilave edin. 1-2 dakika sonra geri kalan filizleri de ekleyin. Eğer ihtiyaç varsa çorbaya sıcak su takviye edebilirsiniz. Bir taşım daha kaynatarak çorbanın altını kapatın. İsteğe göre tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz.

