Muskatın lezzeti lahanada...

Malzemeler



• 1 adet orta boy kırmızı lahana

• 1 adet ufak kuru soğan

• 1-1.5 yemek kaşığı tereyağı

• 1 adet kırmızı veya sarı elma

• 1 çay bardağı beyaz şarap

• 150-250 ml et veya tavuk suyu

• Muskat

• 8-10 adet kakule

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı

Lahanayı ince ince, uzun şeritler halinde doğrayın. Soğanları ince ince, yarım ay şeklinde kıyın. Elmayı soyun ve rendeleyin. Daha sonra kakule çekirdeklerini çıkartın ve havanda dövün. Derin bir tavaya veya wok’a tereyağı koyun, önce soğanı 5 dakika kadar kavurun daha sonra tavaya lahana ve rendelenmiş elmayı ilave edin. 10 dakika kadar pişirin. Üzerine şarap, muskat rendesi ve kakule ilave edin. Şarap çekince, et suyunu azar azar ilave edin kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin. Tuz ve biber ilave ederek servis yapın.