Narlı roka salatası

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- kişilik -

Malzemeler

1 demet roka

1 kase ayıklanmış nar

1 çay bardağı mısır

1 kase kiraz domates

1 çay bardağı ceviz

1 kase tulum peyniri

3 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ limonun suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Rokayı yıkayın, iri iri doğrayın. Domatesleri ikiye bölün, nar ve mısırı da ekleyin. Cevizi de kattıktan sonra zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve bir miktar tuz ekleyip karıştırın. Bu karışımı salatanın üzerine dökün. Son olarak tulum peynirini serpiştirip servis yapın.