Diyetler için de uygun bir tarif…

Malzemeler

1 su bardağı pilavlık pirinç

4 parça tavuk göğüs eti

2 su bardağı su

Yarım soğan

40 gr kaju fıstığı

2 yemek kaşığı ince doğranmış taze fesleğen

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı taze rendelenmiş muskat

Taze çekilmiş karabiber

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı tereyağı



Hazırlanışı

Tavuk etlerini bıçakla açtıktan sonra et döveceği ile inceltin. Tuz, karabiber serpiştirin. Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. 1 yemek kaşığı yemeklik zeytinyağı ile yarım yemek kaşığı tereyağını eritin. Yemeklik doğranmış soğan ile kaju fıstıklarını 2-3 dakika kavurun. Pirinci ilave ederek karıştırmaya devam edin. Fesleğen hariç tüm baharatları, tuz ve suyu ekleyin. Kapağı kapalı olarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilav tamamen suyunu çekince, ateşi kapatıp fesleğenleri ekleyin ve soğumaya bırakın. İnceltilmiş tavuk etlerinin içlerine pilav doldurup alüminyum folyo ile sıkıca sarın ve uçlarını kapatın. Fırın kabına dizip yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin ve 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarttığınız tavukları folyodan çıkartın ve az tereyağı eklediğiniz yapışmaz tavada birkaç dakika kızartın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.



