Besin değeri yüksek olan ananas ile nefis dolma tarifi

Malzemeler:

1 adet ananas

1 adet avokado

1 adet kırmızı kapya biber

1/2 adet kırmızı soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

1/4 demet fesleğen

2 g tane karabiber

3 g çörekotu

1/5 paket soya filizi



Hazırlanışı:

Ananasın içini alın. Tüm malzemeleri, iç ananas da dahil olmak üzere ince kıyım doğrayarak ananasın içerisine karışık bir şekilde doldurun. Üzerine soya filizi ve çörekotu serpiştirerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.