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Raw ananas dolma

Besin değeri yüksek olan ananas ile nefis dolma tarifi

Malzemeler:
1 adet ananas
1 adet avokado
1 adet kırmızı kapya biber
1/2 adet kırmızı soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1/4 demet fesleğen
2 g tane karabiber
3 g çörekotu
1/5 paket soya filizi

Hazırlanışı:
Ananasın içini alın. Tüm malzemeleri, iç ananas da dahil olmak üzere ince kıyım doğrayarak ananasın içerisine karışık bir şekilde doldurun. Üzerine soya filizi ve çörekotu serpiştirerek servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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