Besin değeri yüksek olan ananas ile nefis dolma tarifi
Malzemeler:
1 adet ananas
1 adet avokado
1 adet kırmızı kapya biber
1/2 adet kırmızı soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1/4 demet fesleğen
2 g tane karabiber
3 g çörekotu
1/5 paket soya filizi
Hazırlanışı:
Ananasın içini alın. Tüm malzemeleri, iç ananas da dahil olmak üzere ince kıyım doğrayarak ananasın içerisine karışık bir şekilde doldurun. Üzerine soya filizi ve çörekotu serpiştirerek servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.