Canlı, çiğ ve alkali beslenmeye uygun Raw makarna tarifi

Malzemeler:

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet salatalık

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

70 g çiğ kaju fıstığı

1/4 demet fesleğen

2 g tane karabiber

5 adet yeşil zeytin

3 g çörekotu

1/5 paket soya filizi



Hazırlanışı:

Sebzeleri mandolinden geçirerek Çin sebzesi haline getirin. Kaju fıstığını 1 saat süresince oda sıcaklığında suda ıslatın ve ardında blender yardımı ile çekerek sos haline getirin. Sebzeleri hazırlanan sos ile marine edin. Üzerine yeşil zeytin, soya filizi, fesleğen, karabiber ve çörekotu serpiştirerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.