Renkli biberli tavuk sote

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg. kemiksiz but

2 adet dolmalık kırmızı biber

1 adet dolmalık sarı biber

2 diş sarımsak

1 adet orta boy havuç

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Dolmalık biberlerin çekirdeklerini temizleyip jülyen doğrayın. Havucun da kabuğunu soyup aynı şekilde jülyen doğrayın. Tavuk etinin yağı varsa yağını bıçak yardımıyla temizleyip kuşbaşı doğrayın. Zeytinyağını wok tavada ısıtıp kıyılmış sarımsakları kavurun. Tavuk etlerini ve soya sosunu ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra doğranmış sebzeleri ekleyin. Sebzeler hafif yumuşayınca kekiği ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Taze çekilmiş karabiberi ekleyip tatlandırıp sıcak servis yapın.