Roka soslu makarna

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Malzemeler

1 paket düdük makarna

1 demet roka

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket krema

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı

Makarnayı tuzlu bol suda haşlayıp üzerinden soğuk su geçirerek süzün. Zeytinyağını tavada kızdırıp içine doğranmış sarımsakları katın. Temizlediğiniz rokaları, krema, tuz ve karabiberi ilave ederek 2 dakika kaynatın. Karışımı blender’dan geçirerek derin bir kapta makarna ile karıştırıp servise sunun. Üzerini kaşar peyniri rendesiyle süsleyip servise sunun.