Sarımsaklı, otlu ızgara balık tarifi
Malzemeler:
4 adet orta büyüklükte balık (levrek ya da çipura)
2 yemek kaşık tereyağı
1/4 kase kıyılmış taze kekik ve maydanoz
2 adet ezilmiş sarımsak
1 adet rendelenmiş limonun kabuğu
1 sap ince doğranmış yeşil soğan
4 adet defne yaprağı
Bir tutam tuz ve acı biber
Zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Balıkları ikiye bölerek kılçıklarını çıkarın, derisini bırakın. Tüm malzemeyi tereyağıyla karıştırarak 4 yarım balığın içine sürün. Üzerine diğer yarılarını kapatın. Mutfak ipiyle bağlayın. Defne yaprağını iplerin arasında balığın üzerine yerleştirin. Dışına zeytinyağı sürün ve ızgarada her yüzünü 5-6 dakika pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.