Sarımsaklı, otlu ızgara balık tarifi

Malzemeler:

4 adet orta büyüklükte balık (levrek ya da çipura)

2 yemek kaşık tereyağı

1/4 kase kıyılmış taze kekik ve maydanoz

2 adet ezilmiş sarımsak

1 adet rendelenmiş limonun kabuğu

1 sap ince doğranmış yeşil soğan

4 adet defne yaprağı

Bir tutam tuz ve acı biber

Zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Balıkları ikiye bölerek kılçıklarını çıkarın, derisini bırakın. Tüm malzemeyi tereyağıyla karıştırarak 4 yarım balığın içine sürün. Üzerine diğer yarılarını kapatın. Mutfak ipiyle bağlayın. Defne yaprağını iplerin arasında balığın üzerine yerleştirin. Dışına zeytinyağı sürün ve ızgarada her yüzünü 5-6 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.