Sebzeli rulo tavuk tarifi

Malzemeler:

4 adet yarım tavuk göğüs eti

2 adet kabak

1 adet havuç

2 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Rulo yapabilmek için tavuk göğüslerini hafifçe dövün. Yağ, kekik, karabiber ve tuz ile marine edip, 15 dakika bekletin. Kabak ve havucu jülyen keserek, haşlayın. Kırmızı biberleri közleyip, jülyen doğrayın. Tüm malzeme hazırlanınca, dövülmüş tavuk göğüslerinin içerisine dizerek rulo şeklinde sarın. 200 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Arzu edilen kalınlıkta dilimleyip, domates sosuyla servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.