Soğuk yaz çorbası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı aşurelik buğday

1/2 kg yoğurt

1 adet yumurta

1/2 demet taze nane



Hazırlanışı:

Buğdayı haşlayın. Yoğurdu yumurtayla pürüzsüz olana kadar çırpın. Buğdayı suyuyla birlikte yoğurtlu karışıma ekleyin. Yüksek ateşte kaynayana kadar karıştırılarak pişirin. Yoğurt kesilmesin diye çorbaya 1/2 su bardağı soğuk su ilave edin ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra tuz ile tatlandırın. İnce kıyılmış taze soğan ve yumurta ekleyerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.