Soğuk yaz çorbası tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı aşurelik buğday
1/2 kg yoğurt
1 adet yumurta
1/2 demet taze nane
Hazırlanışı:
Buğdayı haşlayın. Yoğurdu yumurtayla pürüzsüz olana kadar çırpın. Buğdayı suyuyla birlikte yoğurtlu karışıma ekleyin. Yüksek ateşte kaynayana kadar karıştırılarak pişirin. Yoğurt kesilmesin diye çorbaya 1/2 su bardağı soğuk su ilave edin ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra tuz ile tatlandırın. İnce kıyılmış taze soğan ve yumurta ekleyerek servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.