Soslu mercimek köfte tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1/3 su bardağı tam buğday ekmeğinden galeta unu

3 diş sarımsak

2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 kırmızıbiber

1 sivri biber

Taze çekilmiş karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta

Sos için

3/4 su bardağı light yoğurt

Kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı kıyılmış taze kişniş

1 yemek kaşığı limon suyu

Kekik



Hazırlanışı:

Mercimekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. İyice yumuşayıncaya kadar haşlayın ve suyunu süzerek mutfak robotuna alın. Tuz, karabiber, sarımsak, kişniş, kimyon, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın. Bir kaseye aktarıp ince kıyılmış biberleri, yumurta, un ve galeta ununu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımdan parçalar kopartıp yassı köfteler hazırlayın. Yapışmaz yüzeyli tavada zeytinyağı ile önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Sos için malzemeleri karıştırıp köftelerin üzerine gezdirin.