Tahıl çorbası tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı esmer bulgur

1/2 çay bardağı kırık pirinç

1/2 çay bardağı karabuğday

1/2 çay bardağı kırmızı mercimek

1/2 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 adet küçük doğranmış havuç

1 adet kırmızıbiber

1 adet soğan

2 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 kaşık sızma zeytinyağı

Karabiber, tuz, kimyon, pul biber ve kuru nane



Hazırlanışı:

Soğan, kırmızıbiber, havuç ve yağları koyup soteleyin. Unu ve salçayı ilave edip un kokusu gidene kadar kavurun ve üzerine 1 bardak soğuk suyu döküp, hızlıca karıştırın ve bir taşım kaynatın. Baharatlar hariç, tüm malzemeyi derince bir tencereye koyun ve hazırladığınız karışımı üzerine koyup 3 bardak kadar su ilave edip orta ateşte tahıllar yumuşayana kadar pişirin. En son olarak tüm baharatları ilave edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.