Taze fasulye çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ebru Şallı'dan sağlıklı bir tarif...

Malzemeler

12 adet taze fasulye

1 adet soğan

1 adet patates

2 adet domates

1 çay bardağı ince bulgur

1 su bardağı doğal mercimek

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su

Kuru nane

Tuz



Hazırlanışı:

Tencereye yağı koyduktan sonra küçük küçük doğranmış soğanları yağda çevirin. Ardından doğranmış domatesleri tenceredeki malzemeye ilave edin. Bir miktar tuz ekleyin. İki dakika sonra da küp küp doğranmış patatesleri ve taze fasulyeleri koyun. Bir gece önceden ıslatmış olduğunuz doğal mercimeği de bulgurla beraber tencereye ilave edin. Kaynadığını görünce ocağın altını kısın, 20 dakika kısık ateşte pişirin. Üzerine kuru nane serperek servis yapın.