Ton balığı salatası tarifi
Malzemeler:
450 g taze patates
450 g yeşil fasulye
100 g bezelye
300 g ton balığı
1/2 kase çekirdeksiz yeşil zeytin
3 kaşık zeytinyağı
1 kaşık hardal
1 kaşık limon suyu
Karabiber
Limon dilimleri, maydanoz ve ekstra zeytin
Hazırlanışı:
Patates, bezelye ve fasulyeyi haşlayıp süzün. Zeytin, hardal, zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi iyice çırpın. Patates, bezelye, fasulye ve ton balığını 4 servis tabağına paylaştırıp, üzerine zeytinyağı gezdirin. Limon dilimleri, maydanoz ve yeşil zeytin taneleri ile birlikte servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.