Hafif ve %100 masum!
Hazırlayan: Elif Edes Tapan
Fotoğraf: Füsun Gümeli
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 60-90 dakika
Malzemeler
• 1 veya 2 adet iceberg salata
• 2 adet güzel şekilli sarı armut
• 2 adet orta boy pancar
• 8 dilim yumuşak keçi peyniri
• 1-2 yemek kaşığı file badem
• Taze biberiye
• Pişirme kağıdı
Sos için
• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 yemek kaşığı balsamik sirke
• 1 çay kaşığı dijon hardalı
• Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Armutları ve pancarları kabuklu olarak mandolin ile çok ince dilimleyin. Pişirme kağıdı konmuş tepsiye dizin. 100 derece fırında 6-9 dakika, renk alıp, hafif kuruyana kadar pişirin. Iceberg salatayı kullanana kadar dolapta bekletin. Salatayı yukarıdan aşağıya dilim olacak şekilde kesin. Salata dilimleri, keçi peyniri dilimleri, armut ve pancarları servis tabağında düzenleyin. Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin. Az kavrulmuş file badem ve taze biberiye serperek servis yapın.