Hafif ve %100 masum!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Füsun Gümeli



Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 60-90 dakika



Malzemeler

• 1 veya 2 adet iceberg salata

• 2 adet güzel şekilli sarı armut

• 2 adet orta boy pancar

• 8 dilim yumuşak keçi peyniri

• 1-2 yemek kaşığı file badem

• Taze biberiye

• Pişirme kağıdı



Sos için

• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı balsamik sirke

• 1 çay kaşığı dijon hardalı

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Armutları ve pancarları kabuklu olarak mandolin ile çok ince dilimleyin. Pişirme kağıdı konmuş tepsiye dizin. 100 derece fırında 6-9 dakika, renk alıp, hafif kuruyana kadar pişirin. Iceberg salatayı kullanana kadar dolapta bekletin. Salatayı yukarıdan aşağıya dilim olacak şekilde kesin. Salata dilimleri, keçi peyniri dilimleri, armut ve pancarları servis tabağında düzenleyin. Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin. Az kavrulmuş file badem ve taze biberiye serperek servis yapın.

