Hem sağlıklı hem lezzetli!

Unsuz ve şekersiz kurabiye

Malzemeler

1 çay bardağı çiğ badem

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 muz

Hazırlanışı

Bademleri iri kıyıp bir tavaya alın. Yulaf ezmesini ilave edip 7-8 dakika ara ara karıştırarak kavurun. Tarçını ilave edip ocaktan alın. Muzları derin bir karıştırma kabına alıp bir çatal yardımıyla ezin. Kavurduğunuz badem ve yulafları ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Harçtan bir yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alın. Çok bastırmadan yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

