Yoğurtlu patates salatası tarifi
Malzemeler:
1 kg haşlanmış ve ikiye bölünmüş taze patates
2 adet küçük küçük doğranmış kereviz sapı
250 g yoğurt
2 sap ufak doğranmış taze soğan
1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz
1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze nane
1 çorba kaşığı ince kıyılmış dereotu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı sarımsak tozu
1 adet haşlanmış yumurta
Hazırlanışı:
Küp küp doğradığınız patatesi kereviz ve yumurtayı bir salata tabağına yerleştirin. Tüm malzemeleri yoğurtla iyice karıştırın ve patateslerin üzerine döküp, karıştırın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.