Yoğurtlu zerdeçallı patates salatası tarifi

Malzemeler:

450 g patates

2 adet yumurta

1 adet bebek turp

2 kaşık ince kıyılmış salatalık turşusu

2 kaşık ince kıyılmış dereotu

100 g yoğurt

50 g tahin

2 kaşık zeytinyağı

2 kaşık dijon hardal

1 çorba kaşığı zerdeçal



Hazırlanışı:

Patates ve yumurtaları haşlayın, soyun ve soğumaya bırakın. Patatesleri küp küp doğrayın, geniş bir kapta ince dilimlenmiş turp, turşu, dereotu ile karıştırın. Ayrı bir kapta yoğurt, tahin, zeytinyağı, hardal ve zerdeçalı çırpın. Patateslerin üzerine döküp karıştırın. Haşlanmış yumurtaları doğrayıp ilave edin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.