Yulaflı diyet kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı kepekli un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

1,5 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

½ çay kaşığı tuz

½ su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 yumurta

1 yemek kaşığı vanilya



Hazırlanışı:

Yulafı, unu, karbonatı, kabartma tozunu, portakal kabuğunu ve tuzu bir kapta karıştırın. Toz şekeri ve tereyağını mikserle 3-4 dakika krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurtayı ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yulaflı karışımı ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın. Karışımın hafif ele yapışan bir kıvam almasına dikkat edin. Elinize un sürüp karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp tepsiye aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtılmış fırında (önemli) üstler kızarana kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri 10 dakika

tepside beklettikten sonra servis yapın.