Avokadolu sebze sote

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Avokadolu sebze sote tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

2 avokado

2 havuç

Yarım demet pazı

1 tatlı kaşığı susam

2 yemek kaşığı soya sosu

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Avokadoların kabuğunu soyup uzunlamasına ince dilimler şeklinde doğrayın. Pazıları yıkayıp sadece yaprak kısımlarını kullanmak için ayırın. Havucu zeytinyağında 15 dakika soteleyin. Avokado ve pazıyı ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Soya sosunu ekleyip yemeği ocaktan alın. Üzerine susam serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

