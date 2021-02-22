Lezzetli Bir İtalyan Dokunuşu: Pesto Sos! Evde nasıl yapılır?

Pesto kelimesi İtalyanca pestare, yani ezmek fiilinden geliyor. İtalyanlar genel olarak ezme işlemiyle yaptıkları tüm soslara pesto diyorlar. İtalyanların çok çeşitli pesto sos çeşitleri olsa da tartışmasız bugün en bilineni, fesleğenle yapılan pesto genovese. Bu sos İtalya’nın kuzey doğusunda bulunan Liguria’nın başkenti Cenova’ya özgü ve geçmişi eski Romalılara kadar uzanıyor. İlk yazılı pesto sos tarifi 19. yüzyılda kaleme alınan bu sos, UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’nde de bulunuyor. Pesto sos taze fesleğen, sarımsak, çamfıstığı, deniz tuzu ve parmesanın zeytinyağında ezilip karıştırılmasıyla elde ediliyor. Makarnalarda, deniz ürünlerinde, et ve sebze yemeklerinde, hamur işlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

PESTO SOSUN FAYDALARI

Pesto sos zengin içeriğiyle mineral ve vitamin deposu. Pişirilmeden taze hazırlanan bu sosun besin değeri son derece yüksek. Dolayısıyla pesto sos vücuda sayısız fayda sağlıyor. İçeriğinde bulunan taze fesleğen, sarımsak, zeytinyağı, parmesan peyniri, çamfıstığı ve ceviz son derece faydalı besinler. Bu besinler enfeksiyonla savaşıyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor, sindirim ve sinir sistemlerini destekliyor, kalbimize, cilt ve saç sağlığına iyi geliyor. Bunun yanı sıra pesto sos içinde yer alan fesleğenin bir afrodizyak olarak görülmesi de oldukça eskilere dayanıyor.



Pesto sos evde kolayca hazırlanabilir.

PESTO SOS NASIL YAPILIR? EVDE KOLAY PESTO SOS TARİFİ

2 demet taze fesleğen

5 diş sarımsak

1,5 su bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı çamfıstığı

1 su bardağı ceviz

150 gr rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım tatlı kaşığı tuz

Öncelikle fesleğenleri iyice yıkayın. Fesleğenlerin yapraklarını tane tane ayıklayın ve kuru bir bez ya da kâğıt havlu üzerinde kurumaya bırakın. Yağsız bir tavaya çam fıstığını koyun ve rengi kızarana kadar hafif ateşte kavurun. Kavurma işlemi bittikten sonra rondodan geçirin ve soğuması için bir kaba koyun. Cevize de aynı uygulamayı yapın ve onu da ayrı bir kaba alın. Kurumuş fesleğenleri rondoda hafif zeytinyağı ekleyerek kremsi ve pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar parçalayın. Rondonun içindeki fesleğene yavaş yavaş tüm zeytinyağını ve kavurduğunuz çam fıstığı ve cevizi azar azar ekleyin. Tuz ve karabiber de ekleyin. Önceden ince ince doğramış olduğumuz sarımsakları ve rendelenmiş parmesan peynirini bu karışıma ilave edin. 1 dakika daha rondoda karıştırdıktan sonra enfes pesto sosunuz servise hazır. Dileyen hemen tüketebilir ya da bir kavanozda saklayabilir. Pesto sos buzdolabında bir hafta, buzluktaysa bir ay tazeliğini korur.

PESTO SOS İLE HAZIRLANAN MAKARNA

Dünyanın bir numaralı makarnalarını yapan İtalyanların en meşhur sosu pesto, şüphesiz en çok makarnaya yakışır. Penne, linguini ya da spagetti türündeki makarnalar, pesto sos ile en güzel giden makarna türleri olarak öne çıkıyor. Bunların içinden arzu ettiğimiz türde makarnayı, kırmadan tuz eklediğimiz suda haşlamalıyız. Haşlama işlemi 10 dakika kadar sürmeli ve makarnalar al dente sevenler için hafif diri kalmalı.

İtalyanca al dente dişe gelen dirilikte demek ve genel olarak İtalya’da makarna diri sevilir. Daha yumuşak sevenler daha uzun kaynatabilir, ancak makarnanın uzun süre pişirilmesi tanelerin birbirine yapışmasına ve lezzet kaybına yol açabilir. Daha sonra makarnanın suyu süzülür ve süzülen sudan bir bardak kadarı ayrılır. Ayrılan suyla yukarıda tarif ettiğimiz pesto sos karıştırılabilir. Pesto sos son derece güçlü bir sos olduğu için seyreltilerek tüketilebiliyor. Öte yandan isteğe bağlı olarak seyreltmeden de kullanabilirsiniz. Daha güçlü bir tat için bir tavada tereyağını eriterek sarımsak soteleyebilir, bu karışıma pesto sos ilave edebilirsiniz. Makarnayı da sosla karıştırıldıktan sonra leziz pesto soslu makarnamızı afiyetle yiyebiliriz.

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