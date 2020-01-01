Lezzet keyfinizi Casarecce Di Mare tarifi ile yaşayın.

Malzemeler:

• 4 karides

• 2 deniztarağı

• 5 vongole (kum midyesi)

• 1 dal/tutam taze kekik

• 50 gr beyaz şarap

• 10 gr zeytinyağı

• 10 gr kuru soğan

• 140 gr casarecce cins makarna



Hazırlanışı:

Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ardından beyaz şarap, vongole ve zeytinyağı ile harmanlayın. Diğer taraftan ayıklanmış karides ve deniztaraklarını tavada soteleyin ve ilk başta yaptığınız vongoleli karışımı da ekleyerek orta ateşte güzelce çevirin. Makarnanızı al dente haşlayın ve daha önceden hazırladığınız karışıma kekiği de ekleyip harmanlayarak servis edin.