Elif Edes Tapan'dan 'Deniz mahsülleri çorbası' tarifi...

Malzemeler

1 levrek (filetosu, kafası ve kılçığı dahil) veya beyaz etli başka balık da olabilir.

1/2 kg karides

1/2 kg kum midyesi (vongole) veya midye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet rezene

3 adet domates

1 adet portakal

1 defne yaprağı

1 tutam safran

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı beyaz biber veya karabiber

Kereviz sapı

Ekmek

Tercihe göre 5-6 adet deniztarağı



Hazırlanışı

Balık suyu için, karidesleri ayıklayın. Levrek kılçıkları ve kafası, karides kabukları, bir ufak kuru soğan, bir defne yaprağı ve kereviz sapını tencereye koyun. 1 litre suda, orta ateşte kaynatın. Kaynayınca 10-15 dakika daha kısık ateşte tutun.

Çorba için, kum midyelerini (vongole) birkaç su yıkayın ve suda bekletin. Dibe çöken kum kalmayana kadar işleme devam edin. Soğan ve sarımsağı küçük küpler halinde doğrayın. Domatesleri çekirdeksiz olacak şekilde doğrayın. Rezeneyi ince ince kıyın.

Soğan, sarımsak ve rezeneyi zeytinyağında 4-5 dakika soteleyin. Domatesleri ekleyin. 3-4 dakika pişirin. Defne, safran, tuz, biber, kalın parçalar halinde doğranmış portakal kabuğu ve balık suyunu kısık ateşte 15-20 dakika, tüm karışımın 1/4’ü azalana kadar pişirin. Portakalın kabuklarını ve defne yaprağını çıkarın. Blender ile ezin. İri doğranmış levrek fileto, ayıklanmış karides, kum midyesi ve deniztarağını çorbaya ilave edin. Deniz mahsulleri pişene kadar 5 dakika pişirin. Ekmek dilimlerine zeytinyağı sürerek tavada veya fırında kızartın. Üzerine ezilmiş sarımsak sürün ve çorba ile servis yapın.