Akşam yemeği için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

2 yemek kaşığı taze yabani mercanköşk

2 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı kimyon

Kırmızı pul biber

680 g somon fileto

2 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı deniz tuzu



Hazırlanışı

Zeytinyağını ızgara tavada ısıtın. Mercanköşk, susam, kimyon ve kırmızı pul biberi bir kasede karıştırıp kenar alın. Limonları dilimleyin. Somonları 1’er santim genişliğinde dilimleyin. Şişe sırasıyla, her şişte toplam 4 somon olacak şekilde, somon ve limon dilimi sıralayın. Tuz ve baharat karışımını balıkların üzerine serpin. Şişleri ızgaraya alıp önlü arkalı 8-10 dakika pişirin. Ocaktan alıp yanında sebze garnitür ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

