Kestaneli sıcak fasulye salatası

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4 kişilik -

Malzemeler

500 gr Fransız fasulyesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gr arpacık soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı soyulmuş kestane (kullanıma hazır)

2 yemek kaşığı soya sosu

Susam



Hazırlanışı

Fasulyeleri buharda haşlayın. Susamları tavada kavurup soğumaya bırakın. Arpacık soğanların kabuklarını soyup zeytinyağı ile birlikte tavaya alın. Kısık ateşte soğanlar hafif kızarıncaya kadar pişirin. Sarımsakları ince dilimleyerek ekleyin. Fasulye ve kestaneleri ekleyip yüksek ateşte birkaç dakika soteleyin. Soya sosunu ekleyip 1 dakika sonra ocaktan alın. Servis tabağına aktarıp üzerine kavrulmuş susamları serpiştirin.